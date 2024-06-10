南山人壽前5月獲利突破200億元 5月新契約保費73億元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-11 19:25
南山人壽今 (11) 日公布 2024 年 5 月自結，合併稅後純益為新台幣 5.65 億元，主要受到新台幣兌美元匯率轉升等影響，獲利不如前一月亮眼，今年前 5 月累計稅後純益 201.17 億元，每股純益 (EPS) 為 1.46 元。
南山人壽 5 月合併新契約保費約新台幣 73 億元，以利變壽商品及投資型年金為銷售主力，加上持續推出符合國人醫療照護需求商品，整體醫療險商品動能穩健。
南山人壽指出，保險本業表現穩健，5 月受惠於穩定的經常性收益，以及掌握市場實現權益證券資本利得，即使面對新台幣匯率升值壓力，仍維持穩健的獲利表現。
南山人壽表示，公司秉持「以人為本」的核心價值觀，將員工視為企業最重要的資產，致力營造工作與生活平衡的企業文化，打造優質的工作環境。
南山人壽總公司所在的南山金融中心大樓日前榮獲 UL 健康建築驗證標誌下的室內環境驗證，成為台灣第一家取得該驗證標誌的企業，用具體作為展現守護員工健康福祉的堅定承諾。
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