南山人壽前5月獲利突破200億元 5月新契約保費73億元

南山人壽今 (11) 日公布 2024 年 5 月自結，合併稅後純益為 新台幣 5.65 億元，主要受到 新台幣 兌美元匯率轉升等影響，獲利不如前一月亮眼，今年前 5 月累計稅後純益 201.17 億元，每股純益 (EPS) 為 1.46 元。

南山人壽 5 月合併新契約保費約 新台幣 73 億元，以利變壽商品及投資型年金為銷售主力，加上持續推出符合國人醫療照護需求商品，整體醫療險商品動能穩健。

南山人壽表示，公司秉持「以人為本」的核心價值觀，將員工視為企業最重要的資產，致力營造工作與生活平衡的企業文化，打造優質的工作環境。