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鉅亨速報

盤後速報 - 九齊(6494)下週(6月18日)除息1.62元，預估參考價69.68元

鉅亨網新聞中心 2024-06-11 17:05

九齊(6494-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.62元。

以今日(6月11日)收盤價71.30元計算，預估參考價為69.68元，息值合計為1.62元，股息殖利率2.27%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

九齊(6494-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為消費性IC設計。近5日股價下跌2.23%，櫃買市場加權指數上漲0.35%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/18 71.30 1.62 2.27% 0.0
2023/07/04 69.2 6.5 9.39% 0.0
2022/06/17 117.5 8.0 6.81% 0.0
2021/07/26 156.5 3.5 2.24% 0.0
2020/06/18 33.15 2.0 6.03% 0.0

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