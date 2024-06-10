盤後速報 - 九齊(6494)下週(6月18日)除息1.62元，預估參考價69.68元
鉅亨網新聞中心 2024-06-11 17:05
九齊(6494-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.62元。
以今日(6月11日)收盤價71.30元計算，預估參考價為69.68元，息值合計為1.62元，股息殖利率2.27%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）
九齊(6494-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為消費性IC設計。近5日股價下跌2.23%，櫃買市場加權指數上漲0.35%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/18
|71.30
|1.62
|2.27%
|0.0
|2023/07/04
|69.2
|6.5
|9.39%
|0.0
|2022/06/17
|117.5
|8.0
|6.81%
|0.0
|2021/07/26
|156.5
|3.5
|2.24%
|0.0
|2020/06/18
|33.15
|2.0
|6.03%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇