盤後速報 - 創威(6530)下週(6月18日)除息1.2元，預估參考價44.9元
鉅亨網新聞中心 2024-06-11 17:05
創威(6530-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。
以今日(6月11日)收盤價46.10元計算，預估參考價為44.9元，息值合計為1.2元，股息殖利率2.6%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）
創威(6530-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為光收發模組及光學次模組等光纖通訊相關產品之研發、生產與銷售。近5日股價下跌2.85%，櫃買市場加權指數上漲0.35%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/18
|46.10
|1.2
|2.6%
|0.0
|2023/07/05
|27.4
|1.5
|5.47%
|0.0
|2022/06/24
|20.95
|1.1
|5.25%
|0.0
|2021/07/23
|19.95
|1.0
|5.01%
|0.0
|2020/07/14
|22.95
|1.0
|4.36%
|0.0
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