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鉅亨速報

盤後速報 - 創威(6530)下週(6月18日)除息1.2元，預估參考價44.9元

鉅亨網新聞中心 2024-06-11 17:05

創威(6530-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

以今日(6月11日)收盤價46.10元計算，預估參考價為44.9元，息值合計為1.2元，股息殖利率2.6%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

創威(6530-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為光收發模組及光學次模組等光纖通訊相關產品之研發、生產與銷售。近5日股價下跌2.85%，櫃買市場加權指數上漲0.35%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/18 46.10 1.2 2.6% 0.0
2023/07/05 27.4 1.5 5.47% 0.0
2022/06/24 20.95 1.1 5.25% 0.0
2021/07/23 19.95 1.0 5.01% 0.0
2020/07/14 22.95 1.0 4.36% 0.0

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