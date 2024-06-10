盤後速報 - 順發(6154)下週(6月18日)除息0.72元，預估參考價16.33元
鉅亨網新聞中心 2024-06-11 17:05
順發(6154-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.72元。
以今日(6月11日)收盤價17.05元計算，預估參考價為16.33元，息值合計為0.72元，股息殖利率4.22%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）
順發(6154-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為3C商品買賣。近5日股價上漲0.29%，櫃買市場加權指數上漲0.35%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/18
|17.05
|0.72
|4.22%
|0.0
|2023/08/28
|16.85
|0.9
|5.34%
|0.0
|2022/09/14
|18.05
|1.2
|6.65%
|0.0
|2021/09/13
|19.25
|0.55
|2.86%
|0.0
|2020/09/14
|13.9
|0.6
|4.32%
|0.0
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