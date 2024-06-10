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鉅亨速報

盤後速報 - 順發(6154)下週(6月18日)除息0.72元，預估參考價16.33元

鉅亨網新聞中心 2024-06-11 17:05

順發(6154-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.72元。

以今日(6月11日)收盤價17.05元計算，預估參考價為16.33元，息值合計為0.72元，股息殖利率4.22%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

順發(6154-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為3C商品買賣。近5日股價上漲0.29%，櫃買市場加權指數上漲0.35%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/18 17.05 0.72 4.22% 0.0
2023/08/28 16.85 0.9 5.34% 0.0
2022/09/14 18.05 1.2 6.65% 0.0
2021/09/13 19.25 0.55 2.86% 0.0
2020/09/14 13.9 0.6 4.32% 0.0

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