盤後速報 - 群益期(6024)下週(6月18日)除息3.44元，預估參考價58.16元
鉅亨網新聞中心 2024-06-11 17:05
群益期(6024-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.44元。
以今日(6月11日)收盤價61.60元計算，預估參考價為58.16元，息值合計為3.44元，股息殖利率5.58%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）
群益期(6024-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為期貨經紀、自營業務、期貨顧問事業、期貨經理事業。證券交易輔助人、證券投資顧問事業、證券業(自營)、槓桿交易商。其他經主管機關核准之項目。近5日股價上漲2.5%，集中市場加權指數上漲1.49%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/18
|61.60
|3.44
|5.58%
|0.0
|2023/06/20
|44.9
|3.02
|6.73%
|0.0
|2022/07/11
|35.9
|1.6
|4.46%
|0.0
|2021/06/07
|44.0
|2.87
|6.52%
|0.0
|2020/07/09
|40.1
|1.9
|4.74%
|0.0
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