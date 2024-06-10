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鉅亨速報

盤後速報 - 群益期(6024)下週(6月18日)除息3.44元，預估參考價58.16元

鉅亨網新聞中心 2024-06-11 17:05

群益期(6024-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.44元。

以今日(6月11日)收盤價61.60元計算，預估參考價為58.16元，息值合計為3.44元，股息殖利率5.58%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

群益期(6024-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為期貨經紀、自營業務、期貨顧問事業、期貨經理事業。證券交易輔助人、證券投資顧問事業、證券業(自營)、槓桿交易商。其他經主管機關核准之項目。近5日股價上漲2.5%，集中市場加權指數上漲1.49%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/18 61.60 3.44 5.58% 0.0
2023/06/20 44.9 3.02 6.73% 0.0
2022/07/11 35.9 1.6 4.46% 0.0
2021/06/07 44.0 2.87 6.52% 0.0
2020/07/09 40.1 1.9 4.74% 0.0

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