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鉅亨速報

盤後速報 - 遠雄(5522)下週(6月18日)除息2.5元，預估參考價89.4元

鉅亨網新聞中心 2024-06-11 17:05

遠雄(5522-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。

以今日(6月11日)收盤價91.90元計算，預估參考價為89.4元，息值合計為2.5元，股息殖利率2.72%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

遠雄(5522-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租出售業務。室內裝潢設計施工承包業務。近5日股價下跌1.27%，集中市場加權指數上漲1.49%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/18 91.90 2.5 2.72% 0.0
2023/10/31 60.6 1.0 1.65% 0.0
2023/06/15 62.9 3.0 4.77% 0.0
2022/10/18 55.2 2.0 3.62% 0.0
2022/06/16 66.1 4.5 6.81% 0.0

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遠雄91.9-1.82%

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