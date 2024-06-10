盤後速報 - 遠雄(5522)下週(6月18日)除息2.5元，預估參考價89.4元
鉅亨網新聞中心 2024-06-11 17:05
遠雄(5522-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。
以今日(6月11日)收盤價91.90元計算，預估參考價為89.4元，息值合計為2.5元，股息殖利率2.72%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）
遠雄(5522-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租出售業務。室內裝潢設計施工承包業務。近5日股價下跌1.27%，集中市場加權指數上漲1.49%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/18
|91.90
|2.5
|2.72%
|0.0
|2023/10/31
|60.6
|1.0
|1.65%
|0.0
|2023/06/15
|62.9
|3.0
|4.77%
|0.0
|2022/10/18
|55.2
|2.0
|3.62%
|0.0
|2022/06/16
|66.1
|4.5
|6.81%
|0.0
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