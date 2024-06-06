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鉅亨速報

營收速報 - 群益期(6024)5月營收2.10億元年增率高達87.28％

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 16:16

群益期(6024-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣2.10億元，年增率87.28%，月增率-26.24%。

今年1-5月累計營收為10.61億元，累計年增率36.67%。

最新價為61.4元，近5日股價上漲2.52%，相關金融保險上漲2.66%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+589 張
  • 外資買賣超：+143 張
  • 投信買賣超：+457 張
  • 自營商買賣超：-11 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 2.10億 87% -26%
24/4 2.85億 102% 28%
24/3 2.23億 -0% 55%
24/2 1.44億 -13% -28%
24/1 1.99億 47% 19%
23/12 1.68億 -23% -3%

群益期(6024-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為期貨經紀、自營業務、期貨顧問事業、期貨經理事業。證券交易輔助人、證券投資顧問事業、證券業(自營)、槓桿交易商。其他經主管機關核准之項目。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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