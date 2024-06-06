營收速報 - 群益期(6024)5月營收2.10億元年增率高達87.28％
鉅亨網新聞中心 2024-06-07 16:16
今年1-5月累計營收為10.61億元，累計年增率36.67%。
最新價為61.4元，近5日股價上漲2.52%，相關金融保險上漲2.66%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+589 張
- 外資買賣超：+143 張
- 投信買賣超：+457 張
- 自營商買賣超：-11 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|2.10億
|87%
|-26%
|24/4
|2.85億
|102%
|28%
|24/3
|2.23億
|-0%
|55%
|24/2
|1.44億
|-13%
|-28%
|24/1
|1.99億
|47%
|19%
|23/12
|1.68億
|-23%
|-3%
群益期(6024-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為期貨經紀、自營業務、期貨顧問事業、期貨經理事業。證券交易輔助人、證券投資顧問事業、證券業(自營)、槓桿交易商。其他經主管機關核准之項目。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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