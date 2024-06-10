search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 東元(1504)下週(6月18日)除息2.2元，預估參考價56.3元

鉅亨網新聞中心 2024-06-11 17:05

東元(1504-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.2元。

以今日(6月11日)收盤價58.50元計算，預估參考價為56.3元，息值合計為2.2元，股息殖利率3.76%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

東元(1504-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為各種電氣,運輸,產業,冷凍空調,電子,事務等及其附件之產銷承裝等。各種通信器材,家庭電氣用具等及其附件之產銷承裝等;餐廳業務經營。有關事業之代理,代辦及委託業務;有關進出口貿易及代理業務之經營。近5日股價上漲2.61%，集中市場加權指數上漲1.49%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/18 58.50 2.2 3.76% 0.0
2023/06/15 53.4 1.5 2.81% 0.0
2022/06/15 29.75 1.35 4.54% 0.0
2021/06/09 33.15 1.15 3.47% 0.0
2020/06/11 28.65 0.99 3.46% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情
台股首頁我要存股

集中市場加權指數21792.12-0.30%
東元58.5-0.85%

相關權證

東元法興 槓桿5.73
東元法興 槓桿4.51
加權指數法興 槓桿34.56
加權指數法興 槓桿15.05




Empty