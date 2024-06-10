盤後速報 - 東元(1504)下週(6月18日)除息2.2元，預估參考價56.3元
鉅亨網新聞中心 2024-06-11 17:05
東元(1504-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.2元。
以今日(6月11日)收盤價58.50元計算，預估參考價為56.3元，息值合計為2.2元，股息殖利率3.76%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）
東元(1504-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為各種電氣,運輸,產業,冷凍空調,電子,事務等及其附件之產銷承裝等。各種通信器材,家庭電氣用具等及其附件之產銷承裝等;餐廳業務經營。有關事業之代理,代辦及委託業務;有關進出口貿易及代理業務之經營。近5日股價上漲2.61%，集中市場加權指數上漲1.49%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/18
|58.50
|2.2
|3.76%
|0.0
|2023/06/15
|53.4
|1.5
|2.81%
|0.0
|2022/06/15
|29.75
|1.35
|4.54%
|0.0
|2021/06/09
|33.15
|1.15
|3.47%
|0.0
|2020/06/11
|28.65
|0.99
|3.46%
|0.0
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