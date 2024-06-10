盤後速報 - 大宇(1445)下週(6月18日)除息2.5元，預估參考價20.8元
鉅亨網新聞中心 2024-06-11 17:05
大宇(1445-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。
以今日(6月11日)收盤價23.30元計算，預估參考價為20.8元，息值合計為2.5元，股息殖利率10.73%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）
大宇(1445-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為各種紡織品之製造,加工染整及營銷。有關前項有關原料,材料及成品之進出口貿易業務。委託營造廠商興建商業大樓,國民住宅之出租出售事業。近5日股價下跌0.43%，集中市場加權指數上漲1.49%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/18
|23.30
|2.5
|10.73%
|0.0
|2023/06/30
|20.55
|0.1
|0.49%
|0.0
|2021/09/03
|11.9
|0.2
|1.68%
|0.0
|2020/08/21
|8.72
|0.2031
|2.33%
|0.0
|2019/08/21
|7.44
|0.2
|2.69%
|0.0
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