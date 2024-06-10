search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 大宇(1445)下週(6月18日)除息2.5元，預估參考價20.8元

鉅亨網新聞中心 2024-06-11 17:05

大宇(1445-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。

以今日(6月11日)收盤價23.30元計算，預估參考價為20.8元，息值合計為2.5元，股息殖利率10.73%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

大宇(1445-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為各種紡織品之製造,加工染整及營銷。有關前項有關原料,材料及成品之進出口貿易業務。委託營造廠商興建商業大樓,國民住宅之出租出售事業。近5日股價下跌0.43%，集中市場加權指數上漲1.49%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/18 23.30 2.5 10.73% 0.0
2023/06/30 20.55 0.1 0.49% 0.0
2021/09/03 11.9 0.2 1.68% 0.0
2020/08/21 8.72 0.2031 2.33% 0.0
2019/08/21 7.44 0.2 2.69% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情
台股首頁我要存股

集中市場加權指數21792.12-0.30%
大宇23.31.30%

相關權證

加權指數法興 槓桿34.56
加權指數法興 槓桿15.05

鉅亨贏指標
了解更多

#偏強機會股

偏強
大宇

77.27%

勝率

#波段上揚股

偏強
大宇

77.27%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
大宇

77.27%

勝率

#均線指標上攻

偏強
大宇

77.27%

勝率

#帶量突破均線糾結

偏強
大宇

77.27%

勝率




Empty