未爆彈！美媒警告：全球殭屍企業過去三年增約三分之一 1.3億人飯碗堪憂

鉅亨網新聞中心 2024-06-11 17:33

最新分析指出，殭屍企業已成為當前全球經濟格局中的一個迫切問題，這些長年資不抵債企業背負沉重的債務，主要靠政府補貼和銀行貸款維持生存及經營，甚至連貸款利息都難以償還，且這些企業在全球 10 多個國家聘用至少 1.3 億位員工，若大規模倒閉恐出現破產潮，造成經濟動盪。

根據《美聯社》上周六 (8 日) 公佈的研究數據，全球有近 7 千家上市公司屬於殭屍企業，光美國就有兩千多家，許多企業年底前恐將難以償還數以千億美元計的貸款。殭屍企業涵蓋多個領域，包括公用事業、食品生產、醫療保健、科技企業和房地產公司等。

Valens Securities 董事總經理 Robert Spivey 警告，最弱的殭屍企業恐面臨可怕後果，邁阿密投資人更斷言指這些陷入財務困境的企業時間已不多了。

《美聯社》的研究將殭屍企業定義為過去 3 年未從公司營運中賺取足夠資金、支付貸款利息的企業，美國、英國、澳洲、加拿大、日本和南韓的殭屍企業數量均增加約三分之一。即便時間拉長至 10 年前成立的企業，全球殭屍企業也增加近三成，當中包括嘉年華郵輪公司、義大利電訊和 JetBlue 等知名企業。美加英法和西班牙等國企業破產數量均創多年新高。

研究指出，疫情期間全球各地央行降息，希望引起借貸熱潮刺激經濟，超寬鬆利率環境使得殭屍企業數量不斷增加，但殭屍企業缺乏充足的現金流，隨著央行不斷升息，債務也愈來愈難償還。最危險的是，殭屍企業通常不會用貸款完善經營、聘用人手或投入技術，反而用於買回庫藏股來飲鴆止渴，更有貸款直接流入股東和公司高層口袋，美國家居用品零售商 Bed Bath & Beyond 即為一例。

根據美國預估，今年光在償付債息便要支付高達 8700 億美元，年增達三分之一，金額已超出軍費支出，南韓家庭債務以及英國的房貸拖欠問題也屢屢響起警報，顯示許多國家恐更難救助殭屍企業。

報告最後還警告，全球殭屍企業到今年 9 月將償債 1.1 兆美元，佔今年底到期貸款總額大約三分之二。

今年前幾個月，貸款機構因預期聯準會 (Fed) 將開始降息，數以百計殭屍企業為自身貸款進行再融資，這些新資金幫助超過 1 千家殭屍企業的股價在過去半年上漲至少兩成，但許多企業目前已無法再融資，償還巨額貸款的時間也愈來愈少。

一些專家表示，若各國央行能在短期內降息，這些殭屍企業也許能避免裁員、縮減業務部門或倒閉，但目前降息仍存在不確定性。