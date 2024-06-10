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鉅亨速報

營收速報 - 欣厚-KY(4924)5月營收7,365萬元年增率高達125.43％

鉅亨網新聞中心 2024-06-11 14:15

欣厚-KY(4924-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣7,365萬元，年增率125.43%，月增率129.45%。

今年1-5月累計營收為2.26億元，累計年增率19.1%。

最新價為18.65元，近5日股價上漲2.19%，相關電腦及週設類指數下跌-3.14%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+59 張
  • 外資買賣超：+59 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 7,365萬 125% 129%
24/4 3,210萬 -12% -20%
24/3 4,008萬 -8% 31%
24/2 3,052萬 -24% -38%
24/1 4,946萬 34% 18%
23/12 4,178萬 193% -13%

欣厚-KY(4924-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦及週邊設備業。其他電子業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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