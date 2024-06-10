營收速報 - 欣厚-KY(4924)5月營收7,365萬元年增率高達125.43％
鉅亨網新聞中心 2024-06-11 14:15
欣厚-KY(4924-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣7,365萬元，年增率125.43%，月增率129.45%。
今年1-5月累計營收為2.26億元，累計年增率19.1%。
最新價為18.65元，近5日股價上漲2.19%，相關電腦及週設類指數下跌-3.14%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+59 張
- 外資買賣超：+59 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|7,365萬
|125%
|129%
|24/4
|3,210萬
|-12%
|-20%
|24/3
|4,008萬
|-8%
|31%
|24/2
|3,052萬
|-24%
|-38%
|24/1
|4,946萬
|34%
|18%
|23/12
|4,178萬
|193%
|-13%
欣厚-KY(4924-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦及週邊設備業。其他電子業。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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