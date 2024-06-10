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鉅亨速報

營收速報 - 華電網(6163)5月營收4.34億元年增率高達95.83％

鉅亨網新聞中心 2024-06-11 14:15

華電網(6163-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣4.34億元，年增率95.83%，月增率-18.85%。

今年1-5月累計營收為18.73億元，累計年增率1.5%。

最新價為22.95元，近5日股價下跌-1.68%，相關通信網路類指數下跌-0.33%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1532 張
  • 外資買賣超：-1748 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+216 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 4.34億 96% -19%
24/4 5.35億 115% 42%
24/3 3.76億 -11% 61%
24/2 2.33億 -69% -21%
24/1 2.95億 50% -73%
23/12 11.00億 -21% 173%

華電網(6163-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為資訊應用整合服務及電信整合系統服務。網際網路建設服務及媒體應用服務。寬頻產業服務、軟體與加值服務開發及智慧城控等。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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