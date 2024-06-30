全台投保住宅地震險還不到4成 這樣投保更能補強動產保障

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-30 09:18

房價節節上升，居住安全也不容忽視，隨著夏天到來用電量增加，讓火災的意外風險也跟著升溫，除了基本的住宅火災及地震保險外，專家建議可選擇「住家綜合保險」，承保範圍涵蓋地震住宅基本保險，也包含財物損害、訪客及第三人責任險等，讓保障更全面。

依財團法人住宅地震保險基金會資料統計，截至 2024 年 4 月底，全國住宅地震險投保率為 38.24%，尚有 6 成房屋沒有投保地震險，可見民眾對於地震險此類險種的投保意識還有待成長，但投保地震險保障夠全面嗎？

兆豐保險指出，考量個人有動產攜帶之需求，因此在動產保障範圍自動擴大至 5 個承保事項，包含：工作地點內個人財物保障、出差期間個人財物保障、暫時性物品搬遷保障、租賃地點內個人財物保障，以及生活急需補助金。

舉例來說，被保險人的個人財物在工作地點、租賃地點或隨身物品在出差時，因承保之危險事故發生而遭受毀損；另外保險標的物因清潔、修護、修理或改裝等原因，需暫時搬離置存保險標的物處所，且因承保之危險事故發生而遭受毀損時，也在承保範圍內。

不僅動產有保障，當保險標的物因火災、閃電雷擊、爆炸或意外事故所致之煙燻，或因在保險標的物處所內發生意外事故導致第三人因此遭受體傷、死亡或財物損害，對於該第三人除支付損害賠償金之外，也會支付第三人住院慰問保險金或身故慰問保險金，讓保障更加完整。