台股市值逼近70兆元 AI長多大題材 新產品一波接一波帶旺後市

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-09 12:10

台股 5 月以來守穩在月線之上，市場氛圍持續維持正向，上市公司總市值逼近 70 兆元大關，近期盤面類股輪動在業績佳與高息股族群，法人認為，台股長線多頭不變，AI 仍是主流，第一波後還有第二波，AI 手機、AI PC 等新產品可望延續股市熱度。

根據證交所統計，6 月 7 日發行量加權股價指數收盤為 21858.38 點，較前一週上漲 684.16 點，漲幅約為 3.23%，全體上市公司市場總值為新台幣 69 兆 5735.43 億元，單周增加 2 兆 1832.44 億元，增幅約為 3.24%。

日盛投信台股投資研究團隊表示，分析 6 月台股觀察焦點，6/4~6/7Computex 展，重點在於 AI Server 的整合方案、訂單、規格及出貨時程等；以及 AI PC 的新應用，包括 AI 語音、即時翻譯、AI 家教、AI 遊戲建議以及 AI 博弈建議等。6/10 Apple WWDC 全球開發者大會預期發表與 AI 的連結，包括軟硬體的合作方案。

ECB 6/6 宣布 5 年來首次降息、歐股呈現正面反應上漲，接下來 6/13 FOMC 會議發表利率看法，市場關注點陣圖以及今年是否有降息機會。此外，6/27 美國總統候選人第一場電視辯論會登場，減稅、國防、外交等議題均值得關注。

日盛投信台股投資研究團隊分析，美國大選年，股市通常上漲機率較高，短線風險亦因指數已進行震盪整理而下降，觀盤以選股不選市為原則，產業焦點以基本面最有信心的 AI 供應鏈及半導體供應鏈為主。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，今年半導體持續復甦、2025 年 AI Edge 產品持續推出；大方向上，台股屬於結構性成長，硬體持續優於軟體。就基本面，則可看到消費性產品庫存去化皆已近尾聲且急單輪流出現，此外原物料、銅價與海空運價皆上漲，反應多數廠商提前備貨以因應第三季開始的新產品旺季。

在類股主題上，安聯投信台股團隊表示，仍偏好具長期趨勢等主題，包括 AI、車用電子、雲端伺服器與高速傳輸；其中電子股部份仍相對側重伺服器、半導體供應鏈與車用電子；傳產部份則先對偏好機電、汽車、自行車、紡織與營建。