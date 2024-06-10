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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：National Vision Holdings Inc(EYE-US)EPS預估下修至0.53元，預估目標價為19.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-11 08:12

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對National Vision Holdings Inc(EYE-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.55元下修至0.53元，其中最高估值0.56元，最低估值0.42元，預估目標價為19.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.56(0.57)0.841.02
最低值0.42(0.42)0.580.64
平均值0.52(0.52)0.760.89
中位數0.53(0.55)0.770.93

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值20.02億20.61億22.59億
最低值18.26億19.46億20.02億
平均值19.11億19.81億21.43億
中位數19.06億19.76億21.29億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.400.441.430.52-0.84
營業收入17.24億17.12億20.80億20.05億21.26億

詳細資訊請看美股內頁：
National Vision Holdings Inc(EYE-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEYE

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