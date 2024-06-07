鉅亨速報 - Factset 最新調查：National Vision Holdings Inc(EYE-US)EPS預估下修至0.54元，預估目標價為19.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-10 16:10
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對National Vision Holdings Inc(EYE-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.55元下修至0.54元，其中最高估值0.56元，最低估值0.42元，預估目標價為19.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|0.56(0.57)
|0.84
|1.02
|最低值
|0.42(0.42)
|0.58
|0.64
|平均值
|0.52(0.52)
|0.77
|0.89
|中位數
|0.54(0.55)
|0.79
|0.93
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|20.02億
|20.61億
|22.59億
|最低值
|18.26億
|19.46億
|20.02億
|平均值
|19.12億
|19.81億
|21.43億
|中位數
|19.14億
|19.76億
|21.29億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.40
|0.44
|1.43
|0.52
|-0.84
|營業收入
|17.24億
|17.12億
|20.80億
|20.05億
|21.26億
詳細資訊請看美股內頁：
National Vision Holdings Inc(EYE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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