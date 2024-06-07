先進光5月營收創同期次高 年增7.11% 車用鏡頭將成長

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-09 10:50

先進光 (3362-TW) 今 (9) 日公布最新營收資訊，2024 年 5 月營收爲 3.73 億元，創歷年同期次高，月增 3.72%，年增 7.11%，累計 2024 年 1-5 月營收爲 16.69 億元，年增 8.93%。2024 年 AI PC 銷售聲勢看漲，也可望成為先進光的動能。

先進光主攻 NB 鏡頭，公司也透過子公司科雅光電切入指紋辨識模組及觸控板系統模組，先進光目前塑膠鏡片月產能約 1800 萬片，因應客戶需求，台中新廠將於 2024 年第一季開始量產，月產能約 1100 萬片，加計原有產能，全產能可達 3000 萬片；同時，因應車用客戶要求，2023 年也投資約 2 億元建置模造玻璃產線，引進 6 台模造鏡片設備及精密設備。先進光在越南廠以玻璃鏡片生產為主，月產能約 300 萬片。

先進 2024 年第一季營收 9.37 億元，稅後純益爲 1.39 億元，較去年同期轉虧爲盈，每股純益 0.98 元。

先進光認為，NB 鏡頭庫存去化近尾聲，預期 2024 年會越來越好，同時，產品價格也相對穩定；就產品比重來看，先進光 NB 相關鏡片占營收比重約 50-60%，指紋辨識約占 30%，車用產品占比約 5% ，其中，在指紋辨識方面，旗下子公司科雅光電在光學式、電容式及超聲波辨識都有布局，且超聲波指紋辨識已切入電動自行車及電動摩托車領域。

而先進光隨著車用新客戶出貨於 2024 年開始放量，先進光預估，2024 年車用產品占比可望達 10%。