先進光元月營收創新高 單月稅後純益7922萬元 EPS 0.56元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-22 16:09

光學元件廠先進光 (3362-TW) 今 (22) 日盤中股價以漲停價 284.5 元創新天價，先進光在今天盤後公布最新營運資訊，2024 年元月營收以 3.85 億元創新高，年增 70.65%，單月稅後純益 7922 萬元，較去年同月的虧損 3633 萬元，由虧轉盈，單月每股純益爲 0.56 元。

先進光 2023 年全年營收 39.95 億元，創新高，年增 9.08%，先進光在 NB 鏡頭組出貨恢復且車用產品 2024 年營收占比可望超過 10%，進而利於推升 2024 年營收再優於去年表現。

先進光主攻 NB 鏡頭，公司也透過子公司科雅光電切入指紋辨識模組及觸控板系統模組，先進光目前塑膠鏡片月產能約 1800 萬片，因應客戶需求，台中新廠將於 2024 年第一季開始量產，月產能約 1100 萬片，加計原有產能，全產能可達 3000 萬片；同時，因應車用客戶要求，2023 年也投資約 2 億元建置模造玻璃產線，引進 6 台模造鏡片設備及精密設備。先進光在越南廠以玻璃鏡片生產為主，月產能約 300 萬片。

先進光認為，NB 鏡頭庫存去化近尾聲，預期 2024 年會越來越好，價格也相對穩定， 同時，就產品比重來看，先進光 NB 相關鏡片占營收比重約 50-60%，指紋辨識約佔 30%，車用產品佔比約 5% 左右，隨著車用新客戶出貨於 2024 年開始放量，先進光預估，2024 年車用產品占比可望達 10%。