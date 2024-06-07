鉅亨速報 - Factset 最新調查：賀寶芙(HLF-US)EPS預估下修至1.55元，預估目標價為11.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-09 08:16
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對賀寶芙(HLF-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.64元下修至1.55元，其中最高估值2.02元，最低估值1.47元，預估目標價為11.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2.02(2.02)
|2.6
|3.27
|最低值
|1.47(1.47)
|1.9
|3.27
|平均值
|1.64(1.71)
|2.18
|3.27
|中位數
|1.55(1.64)
|2.14
|3.27
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|51.74億
|53.81億
|56.17億
|最低值
|51.06億
|53.07億
|56.17億
|平均值
|51.32億
|53.42億
|56.17億
|中位數
|51.23億
|53.29億
|56.17億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.20
|2.77
|4.13
|3.23
|1.42
|營業收入
|48.77億
|55.42億
|58.03億
|52.04億
|50.62億
詳細資訊請看美股內頁：
賀寶芙(HLF-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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