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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：賀寶芙(HLF-US)EPS預估下修至1.55元，預估目標價為11.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-08 08:16

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對賀寶芙(HLF-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.64元下修至1.55元，其中最高估值2.02元，最低估值1.47元，預估目標價為11.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值2.02(2.02)2.63.27
最低值1.47(1.47)1.93.27
平均值1.64(1.71)2.183.27
中位數1.55(1.64)2.143.27

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值51.74億53.81億56.17億
最低值51.06億53.07億56.17億
平均值51.32億53.42億56.17億
中位數51.23億53.29億56.17億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.202.774.133.231.42
營業收入48.77億55.42億58.03億52.04億50.62億

詳細資訊請看美股內頁：
賀寶芙(HLF-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHLF

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