鉅亨速報 - Factset 最新調查：Privia Health Group Inc(PRVA-US)EPS預估下修至0.18元，預估目標價為25.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-10 08:10
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Privia Health Group Inc(PRVA-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.19元下修至0.18元，其中最高估值0.26元，最低估值0.07元，預估目標價為25.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.26(0.26)
|0.41
|0.53
|0.71
|最低值
|0.07(0.07)
|0.16
|0.24
|0.49
|平均值
|0.19(0.19)
|0.29
|0.35
|0.6
|中位數
|0.18(0.19)
|0.3
|0.35
|0.6
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|16.93億
|19.35億
|22.60億
|26.69億
|最低值
|16.43億
|18.33億
|20.53億
|24.17億
|平均值
|16.65億
|18.78億
|21.36億
|25.43億
|中位數
|16.62億
|18.77億
|21.24億
|25.43億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|-1.83
|-0.08
|0.19
|營業收入
|7.86億
|8.17億
|9.66億
|13.57億
|16.58億
詳細資訊請看美股內頁：
Privia Health Group Inc(PRVA-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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