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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Privia Health Group Inc(PRVA-US)EPS預估下修至0.18元，預估目標價為25.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-10 08:10

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Privia Health Group Inc(PRVA-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.19元下修至0.18元，其中最高估值0.26元，最低估值0.07元，預估目標價為25.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.26(0.26)0.410.530.71
最低值0.07(0.07)0.160.240.49
平均值0.19(0.19)0.290.350.6
中位數0.18(0.19)0.30.350.6

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值16.93億19.35億22.60億26.69億
最低值16.43億18.33億20.53億24.17億
平均值16.65億18.78億21.36億25.43億
中位數16.62億18.77億21.24億25.43億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-----1.83-0.080.19
營業收入7.86億8.17億9.66億13.57億16.58億

詳細資訊請看美股內頁：
Privia Health Group Inc(PRVA-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSPRVA

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