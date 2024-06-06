鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾瓦瓦克斯(NVAX-US)EPS預估上修至0.5元，預估目標價為19.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-08 08:16
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對諾瓦瓦克斯(NVAX-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.49元上修至0.5元，其中最高估值1.86元，最低估值-1.21元，預估目標價為19.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.86(1.86)
|1.23
|2.12
|1.1
|最低值
|-1.21(-1.21)
|-2.18
|-1.48
|-1.02
|平均值
|0.43(0.42)
|-0.43
|0.44
|0.04
|中位數
|0.5(0.49)
|-0.14
|0.67
|0.04
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|11.32億
|12.00億
|6.86億
|7.88億
|最低值
|8.10億
|5,000萬
|3.36億
|4.24億
|平均值
|9.87億
|5.52億
|5.32億
|6.06億
|中位數
|10.03億
|5.02億
|5.76億
|6.06億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-5.51
|-7.27
|-23.44
|-8.42
|-5.41
|營業收入
|1,866萬
|4.76億
|11.46億
|19.82億
|9.84億
詳細資訊請看美股內頁：
諾瓦瓦克斯(NVAX-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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