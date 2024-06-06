search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

營收速報 - 新日興(3376)5月營收11.84億元年增率高達35.29％

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 17:15

新日興(3376-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣11.84億元，年增率35.29%，月增率2.68%。

今年1-5月累計營收為52.26億元，累計年增率52.4%。

最新價為233.5元，近5日股價上漲22.76%，相關零組件業上漲0.99%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1996 張
  • 外資買賣超：-315 張
  • 投信買賣超：+3206 張
  • 自營商買賣超：-895 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 11.84億 35% 3%
24/4 11.53億 71% 5%
24/3 11.00億 53% 40%
24/2 7.88億 51% -21%
24/1 10.01億 56% 0%
23/12 10.00億 31% -5%

新日興(3376-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為NB、液晶顯示幕、手機、3C電子等樞紐之研發、製造及銷售。精密金屬沖壓件。精密彈簧製品。

最新相關新聞

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收5月營收新日興

相關行情
台股首頁我要存股

新日興233.53.09%
美元/台幣32.25-0.09%

相關權證

新日興法興 槓桿3.51

鉅亨贏指標
了解更多

#偏強機會股

偏強
新日興

77.78%

勝率

#波段上揚股

偏強
新日興

77.78%

勝率

#法人看好股

偏強
新日興

77.78%

勝率

#投信認養股

偏強
新日興

77.78%

勝率




Empty