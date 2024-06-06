營收速報 - 新日興(3376)5月營收11.84億元年增率高達35.29％
鉅亨網新聞中心 2024-06-07 17:15
今年1-5月累計營收為52.26億元，累計年增率52.4%。
最新價為233.5元，近5日股價上漲22.76%，相關零組件業上漲0.99%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1996 張
- 外資買賣超：-315 張
- 投信買賣超：+3206 張
- 自營商買賣超：-895 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|11.84億
|35%
|3%
|24/4
|11.53億
|71%
|5%
|24/3
|11.00億
|53%
|40%
|24/2
|7.88億
|51%
|-21%
|24/1
|10.01億
|56%
|0%
|23/12
|10.00億
|31%
|-5%
新日興(3376-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為NB、液晶顯示幕、手機、3C電子等樞紐之研發、製造及銷售。精密金屬沖壓件。精密彈簧製品。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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