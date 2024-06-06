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鉅亨速報

營收速報 - 大山(1615)5月營收4.44億元年增率高達49.08％

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 17:15

大山(1615-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣4.44億元，年增率49.08%，月增率-23.31%。

今年1-5月累計營收為23.24億元，累計年增率38.77%。

最新價為75.5元，近5日股價上漲3.33%，相關電器電纜下跌-0.32%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1190 張
  • 外資買賣超：+1011 張
  • 投信買賣超：-1 張
  • 自營商買賣超：+180 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 4.44億 49% -23%
24/4 5.79億 87% 4%
24/3 5.59億 -1% 24%
24/2 4.49億 53% 53%
24/1 2.94億 42% -49%
23/12 5.77億 9% 32%

大山(1615-TW) 所屬產業為電器電纜，主要業務為各項電線電纜之配件、絕緣材料、銅線之製造、加工及銷售。前各項有關機械及其配件之製造、加工及銷售。E601011電器承裝業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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