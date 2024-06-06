營收速報 - 大山(1615)5月營收4.44億元年增率高達49.08％
鉅亨網新聞中心 2024-06-07 17:15
今年1-5月累計營收為23.24億元，累計年增率38.77%。
最新價為75.5元，近5日股價上漲3.33%，相關電器電纜下跌-0.32%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1190 張
- 外資買賣超：+1011 張
- 投信買賣超：-1 張
- 自營商買賣超：+180 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|4.44億
|49%
|-23%
|24/4
|5.79億
|87%
|4%
|24/3
|5.59億
|-1%
|24%
|24/2
|4.49億
|53%
|53%
|24/1
|2.94億
|42%
|-49%
|23/12
|5.77億
|9%
|32%
大山(1615-TW) 所屬產業為電器電纜，主要業務為各項電線電纜之配件、絕緣材料、銅線之製造、加工及銷售。前各項有關機械及其配件之製造、加工及銷售。E601011電器承裝業。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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