營收速報 - 台積電(2330)5月營收2,296.20億元年增率高達30.07％
鉅亨網新聞中心 2024-06-07 15:15
台積電(2330-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣2,296.20億元，年增率30.07%，月增率-2.71%。
今年1-5月累計營收為1.06兆元，累計年增率27.03%。
最新價為879元，近5日股價上漲6.68%，相關半導體業上漲4.8%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2138 張
- 外資買賣超：+1415 張
- 投信買賣超：+1383 張
- 自營商買賣超：-660 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|2,296.20億
|30%
|-3%
|24/4
|2,360.21億
|60%
|21%
|24/3
|1,952.11億
|34%
|7%
|24/2
|1,816.48億
|11%
|-16%
|24/1
|2,157.85億
|8%
|22%
|23/12
|1,763.00億
|-8%
|-14%
台積電(2330-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為依客戶之訂單與其提供之產品設計說明，以從事製造與銷售積體電路。以及其他晶圓半導體裝置。提供前述產品之封裝與測試服務、積體電。路之電腦輔助設計技術服務。提供製造光罩及其設計服務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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