search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 新至陞(3679)下週(6月14日)除息7.5元，預估參考價136.5元

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 17:05

新至陞(3679-TW)下週(6月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.5元。

以今日(6月7日)收盤價144.00元計算，預估參考價為136.5元，息值合計為7.5元，股息殖利率5.21%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月7日)收盤價做計算，僅提供參考）

新至陞(3679-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為精密塑膠模具之設計開發。塑膠射出零組件。近5日股價上漲3.55%，集中市場加權指數上漲2.52%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/14 144.00 7.5 5.21% 0.0
2023/06/16 94.7 10.0 10.56% 0.0
2022/06/15 90.3 9.0 9.97% 0.0
2021/06/18 144.0 10.0 6.94% 0.0
2020/07/01 65.0 4.0 6.15% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情
台股首頁我要存股

集中市場加權指數21858.38-0.20%
新至陞144-1.37%

相關權證

加權指數法興 槓桿4.9
加權指數法興 槓桿4.44




Empty