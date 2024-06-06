盤後速報 - 新至陞(3679)下週(6月14日)除息7.5元，預估參考價136.5元
鉅亨網新聞中心 2024-06-07 17:05
新至陞(3679-TW)下週(6月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.5元。
以今日(6月7日)收盤價144.00元計算，預估參考價為136.5元，息值合計為7.5元，股息殖利率5.21%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月7日)收盤價做計算，僅提供參考）
新至陞(3679-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為精密塑膠模具之設計開發。塑膠射出零組件。近5日股價上漲3.55%，集中市場加權指數上漲2.52%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/14
|144.00
|7.5
|5.21%
|0.0
|2023/06/16
|94.7
|10.0
|10.56%
|0.0
|2022/06/15
|90.3
|9.0
|9.97%
|0.0
|2021/06/18
|144.0
|10.0
|6.94%
|0.0
|2020/07/01
|65.0
|4.0
|6.15%
|0.0
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