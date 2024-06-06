search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

營收速報 - 冠德(2520)5月營收45.57億元年增率高達132.93％

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 16:15

冠德(2520-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣45.57億元，年增率132.93%，月增率226.27%。

今年1-5月累計營收為107.67億元，累計年增率40.28%。

最新價為61元，近5日股價上漲10.07%，相關建材營造上漲4.67%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3725 張
  • 外資買賣超：-49 張
  • 投信買賣超：+3683 張
  • 自營商買賣超：+91 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 45.57億 133% 226%
24/4 13.97億 14% -34%
24/3 21.14億 58% 42%
24/2 14.88億 -33% 23%
24/1 12.12億 28% -39%
23/12 19.93億 -15% 19%

冠德(2520-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。建築傢具之買賣及進出口貿易業務。接受委託辦理都市更新土地重劃及房屋買賣資訊業務。

最新相關新聞

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收5月營收冠德

相關行情
台股首頁我要存股

冠德61-0.33%
美元/台幣32.25-0.09%




Empty