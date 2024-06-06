營收速報 - 冠德(2520)5月營收45.57億元年增率高達132.93％
鉅亨網新聞中心 2024-06-07 16:15
今年1-5月累計營收為107.67億元，累計年增率40.28%。
最新價為61元，近5日股價上漲10.07%，相關建材營造上漲4.67%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3725 張
- 外資買賣超：-49 張
- 投信買賣超：+3683 張
- 自營商買賣超：+91 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|45.57億
|133%
|226%
|24/4
|13.97億
|14%
|-34%
|24/3
|21.14億
|58%
|42%
|24/2
|14.88億
|-33%
|23%
|24/1
|12.12億
|28%
|-39%
|23/12
|19.93億
|-15%
|19%
冠德(2520-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。建築傢具之買賣及進出口貿易業務。接受委託辦理都市更新土地重劃及房屋買賣資訊業務。
最新相關新聞
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇