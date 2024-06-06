營收速報 - 聯上發(2537)5月營收2.49億元年增率高達285.28％
鉅亨網新聞中心 2024-06-07 16:16
今年1-5月累計營收為9.39億元，累計年增率379.56%。
最新價為23.9元，近5日股價上漲22.88%，相關建材營造上漲4.67%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3827 張
- 外資買賣超：+3321 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+506 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|2.49億
|285%
|-30%
|24/4
|3.58億
|420%
|34%
|24/3
|2.67億
|535%
|47236%
|24/2
|56萬
|240%
|-99%
|24/1
|6,477萬
|221%
|11762%
|23/12
|55萬
|-71%
|-99%
聯上發(2537-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業辦公大樓出租出售業務。代理及買賣各種工程材料建設機械及進出口業務。電腦設備安裝業。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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