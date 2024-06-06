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鉅亨速報

營收速報 - 新建(2516)5月營收8.78億元年增率高達67.86％

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 16:15

新建(2516-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣8.78億元，年增率67.86%，月增率24.19%。

今年1-5月累計營收為35.62億元，累計年增率15.28%。

最新價為11.8元，近5日股價下跌0%，相關建材營造上漲4.67%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+40 張
  • 外資買賣超：-13 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+53 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 8.78億 68% 24%
24/4 7.07億 17% 2%
24/3 6.94億 -19% 27%
24/2 5.47億 9% -26%
24/1 7.36億 21% -10%
23/12 8.14億 17% -4%

新建(2516-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為土木工程：承辦各種道路.橋樑.隧道.運河等土木工程。建築工程：承辦各種辦公大樓.住宅.學校.廠房.醫院.運動館等工程。工廠工程：核能電廠及各種工廠之建廠工程。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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