營收速報 - 新建(2516)5月營收8.78億元年增率高達67.86％
鉅亨網新聞中心 2024-06-07 16:15
今年1-5月累計營收為35.62億元，累計年增率15.28%。
最新價為11.8元，近5日股價下跌0%，相關建材營造上漲4.67%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+40 張
- 外資買賣超：-13 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+53 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|8.78億
|68%
|24%
|24/4
|7.07億
|17%
|2%
|24/3
|6.94億
|-19%
|27%
|24/2
|5.47億
|9%
|-26%
|24/1
|7.36億
|21%
|-10%
|23/12
|8.14億
|17%
|-4%
新建(2516-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為土木工程：承辦各種道路.橋樑.隧道.運河等土木工程。建築工程：承辦各種辦公大樓.住宅.學校.廠房.醫院.運動館等工程。工廠工程：核能電廠及各種工廠之建廠工程。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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