營收速報 - 龍邦(2514)5月營收18.78億元年增率高達113.98％
鉅亨網新聞中心 2024-06-07 16:15
今年1-5月累計營收為100.77億元，累計年增率193.13%。
最新價為24.7元，近5日股價上漲2.17%，相關其 他上漲1.29%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+359 張
- 外資買賣超：+338 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+21 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|18.78億
|114%
|8%
|24/4
|17.38億
|140%
|-24%
|24/3
|22.94億
|170%
|49%
|24/2
|15.37億
|147%
|-42%
|24/1
|26.30億
|625%
|23%
|23/12
|21.30億
|71%
|3%
龍邦(2514-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅,商業大樓出租出售業務。投資興闢都市計劃範圍內之市場,公園等公共設施。接受委託辦理市地重劃。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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