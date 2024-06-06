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鉅亨速報

營收速報 - 龍邦(2514)5月營收18.78億元年增率高達113.98％

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 16:15

龍邦(2514-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣18.78億元，年增率113.98%，月增率8.04%。

今年1-5月累計營收為100.77億元，累計年增率193.13%。

最新價為24.7元，近5日股價上漲2.17%，相關其 他上漲1.29%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+359 張
  • 外資買賣超：+338 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+21 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 18.78億 114% 8%
24/4 17.38億 140% -24%
24/3 22.94億 170% 49%
24/2 15.37億 147% -42%
24/1 26.30億 625% 23%
23/12 21.30億 71% 3%

龍邦(2514-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅,商業大樓出租出售業務。投資興闢都市計劃範圍內之市場,公園等公共設施。接受委託辦理市地重劃。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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