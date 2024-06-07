一櫃難求！周轉效率達到極限 貨櫃都不用回空櫃堆場了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-07 07:36

近期航運運費價格持續大漲，「一櫃難求」再現，貨櫃周轉效率達到了極限，甚至貨櫃都不用回空櫃堆場了。

上海航運交易所公布的運價指數顯示，反映實際運費的上海出口集裝箱結算運價指數（SCFIS）歐洲航線，6 月 3 日報 3,798.68 點，較上期 5 月 27 日大漲 12.8%，一個月內漲幅已超過 50%；反映未來短時期訂艙價格的上海出口集裝箱運價指數（SCFI），5 月 31 日報 3,044.77 點，較上期勁漲 12.63%，一個月內漲幅也超過 50%。

據《中國證券報》周四（6 日）報導，海運航線運力緊張，運價走高，在紅海危機影響下，貨櫃供給偏緊。除了「拚手速」加緊訂櫃，不少船舶運輸企業努力採用各種方式，提升貨櫃周轉效率。

中國某航運公司相關負責人說，目前不少船舶運輸企業已經將提取空櫃的時間由原先的兩到三天壓縮至一天；同時很多口岸已經採取「船邊直提」的方式，客戶在運輸途中完成各類通關手續，運輸船到港後，可以直接把船上卸下的貨物送到工廠，「甚至貨櫃到港後，客戶拆完空櫃，可以直接繼續使用，都不用回空櫃堆場了」。

以往貨櫃到港後，需要在港口先拆出空櫃，假如企業還有出口貨物需要用櫃，必須先讓空櫃回到指定空櫃堆場檢驗、維修，之後企業再去堆場提櫃，整個流程至少需要兩、三天。

該負責人還表示，目前 ONE、馬士基、MSC 等大型船運公司的貨櫃都比較緊張，港口堆場的貨櫃也特別少，貨櫃「回來得慢了」，基本都「在路上」。

機構認為，紅海危機對航運的影響仍會持續一段時間。馬士基說，繞道好望角，仍是航運公司最合理的解決方案。各航運業者繞道好望角的計畫，可能會延長至今年年底。