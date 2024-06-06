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鉅亨速報

營收速報 - 興富發(2542)5月營收45.00億元年增率高達27.27％

鉅亨網新聞中心 2024-06-06 18:15

興富發(2542-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣45.00億元，年增率27.27%，月增率70.52%。

今年1-5月累計營收為123.48億元，累計年增率-7.11%。

最新價為47.35元，近5日股價上漲5.69%，相關建材營造上漲4.7%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+6282 張
  • 外資買賣超：+5023 張
  • 投信買賣超：+226 張
  • 自營商買賣超：+1033 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 45.00億 27% 71%
24/4 26.39億 304% -15%
24/3 31.00億 -24% 81%
24/2 17.12億 -39% 330%
24/1 3.98億 -82% -64%
23/9 84.19億 189% 14%

興富發(2542-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。有關室內裝潢之設計及施工業務。有關建材、裝潢材料及建設機械之買賣及進出口業務等。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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