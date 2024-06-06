盤後速報 - 嘉威(3557)下週(6月13日)除息3元，預估參考價75.8元
鉅亨網新聞中心 2024-06-06 17:05
嘉威(3557-TW)下週(6月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
以今日(6月6日)收盤價78.80元計算，預估參考價為75.8元，息值合計為3.0元，股息殖利率3.81%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月6日)收盤價做計算，僅提供參考）
嘉威(3557-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為各式餐具、廚具用品等家居用品設計、生產及銷售。近5日股價上漲1.16%，集中市場加權指數下跌0.82%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/13
|78.80
|3.0
|3.81%
|0.0
|2023/06/26
|71.3
|5.0
|7.01%
|0.0
|2022/11/28
|52.8
|3.0
|5.68%
|0.0
|2022/03/31
|77.0
|3.0
|3.9%
|0.0
|2021/11/23
|78.6
|3.0
|3.82%
|0.0
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