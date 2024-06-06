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鉅亨速報

盤後速報 - 嘉威(3557)下週(6月13日)除息3元，預估參考價75.8元

鉅亨網新聞中心 2024-06-06 17:05

嘉威(3557-TW)下週(6月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

以今日(6月6日)收盤價78.80元計算，預估參考價為75.8元，息值合計為3.0元，股息殖利率3.81%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月6日)收盤價做計算，僅提供參考）

嘉威(3557-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為各式餐具、廚具用品等家居用品設計、生產及銷售。近5日股價上漲1.16%，集中市場加權指數下跌0.82%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/13 78.80 3.0 3.81% 0.0
2023/06/26 71.3 5.0 7.01% 0.0
2022/11/28 52.8 3.0 5.68% 0.0
2022/03/31 77.0 3.0 3.9% 0.0
2021/11/23 78.6 3.0 3.82% 0.0

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