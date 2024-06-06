盤後速報 - 至興(4535)下週(6月13日)除息1.6元，預估參考價32.75元
鉅亨網新聞中心 2024-06-06 17:05
至興(4535-TW)下週(6月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.6元。
以今日(6月6日)收盤價34.35元計算，預估參考價為32.75元，息值合計為1.6元，股息殖利率4.66%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月6日)收盤價做計算，僅提供參考）
至興(4535-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為汽機車座椅及座椅調角器、機車煞車圓盤及齒輪、精沖件等。近5日股價上漲1.17%，櫃買市場加權指數下跌0.12%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/13
|34.35
|1.6
|4.66%
|0.0
|2023/06/20
|40.25
|2.0
|4.97%
|0.0
|2022/06/14
|36.9
|1.6
|4.34%
|0.0
|2021/08/11
|34.5
|0.7
|2.03%
|0.0
|2020/07/09
|28.6
|1.0
|3.5%
|0.0
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