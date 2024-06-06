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鉅亨速報

盤後速報 - 至興(4535)下週(6月13日)除息1.6元，預估參考價32.75元

鉅亨網新聞中心 2024-06-06 17:05

至興(4535-TW)下週(6月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.6元。

以今日(6月6日)收盤價34.35元計算，預估參考價為32.75元，息值合計為1.6元，股息殖利率4.66%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月6日)收盤價做計算，僅提供參考）

至興(4535-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為汽機車座椅及座椅調角器、機車煞車圓盤及齒輪、精沖件等。近5日股價上漲1.17%，櫃買市場加權指數下跌0.12%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/13 34.35 1.6 4.66% 0.0
2023/06/20 40.25 2.0 4.97% 0.0
2022/06/14 36.9 1.6 4.34% 0.0
2021/08/11 34.5 0.7 2.03% 0.0
2020/07/09 28.6 1.0 3.5% 0.0

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