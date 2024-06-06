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鉅亨速報

盤後速報 - 力山(1515)下週(6月13日)除息1.2元，預估參考價44.25元

鉅亨網新聞中心 2024-06-06 17:05

力山(1515-TW)下週(6月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

以今日(6月6日)收盤價45.45元計算，預估參考價為44.25元，息值合計為1.2元，股息殖利率2.64%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月6日)收盤價做計算，僅提供參考）

力山(1515-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為工具機及其零件之製造加工買賣。健身機及其零件之製造加工買賣。近5日股價下跌1.95%，集中市場加權指數下跌0.82%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/13 45.45 1.2 2.64% 0.0
2022/06/09 40.1 3.0 7.48% 0.0
2021/06/10 79.6 3.6 4.52% 0.0
2020/07/14 80.9 3.0 3.71% 0.0
2019/06/27 86.1 2.0 2.32% 0.0

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