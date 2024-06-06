盤後速報 - 力山(1515)下週(6月13日)除息1.2元，預估參考價44.25元
鉅亨網新聞中心 2024-06-06 17:05
力山(1515-TW)下週(6月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。
以今日(6月6日)收盤價45.45元計算，預估參考價為44.25元，息值合計為1.2元，股息殖利率2.64%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月6日)收盤價做計算，僅提供參考）
力山(1515-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為工具機及其零件之製造加工買賣。健身機及其零件之製造加工買賣。近5日股價下跌1.95%，集中市場加權指數下跌0.82%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/13
|45.45
|1.2
|2.64%
|0.0
|2022/06/09
|40.1
|3.0
|7.48%
|0.0
|2021/06/10
|79.6
|3.6
|4.52%
|0.0
|2020/07/14
|80.9
|3.0
|3.71%
|0.0
|2019/06/27
|86.1
|2.0
|2.32%
|0.0
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