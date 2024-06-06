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鉅亨速報

盤後速報 - 勝一(1773)下週(6月13日)除息3.2元，預估參考價157.8元

鉅亨網新聞中心 2024-06-06 17:05

勝一(1773-TW)下週(6月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.2元。

以今日(6月6日)收盤價161.00元計算，預估參考價為157.8元，息值合計為3.2元，股息殖利率1.99%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月6日)收盤價做計算，僅提供參考）

勝一(1773-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為醋酸丁酯、醋酸丙酯、丙二醇甲醚醋酸酯、丙二醇甲醚丙酸酯、。甲醛、尿素甲醛樹脂、有機化學溶劑等製造、加工、買賣及外銷等。近5日股價下跌4.2%，集中市場加權指數下跌0.82%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/13 161.00 3.2 1.99% 0.0
2023/07/04 130.0 3.6 2.77% 0.0
2022/06/29 208.0 3.0 1.44% 2.5
2021/08/13 154.5 3.4889 2.26% 1.1111
2020/07/08 129.0 2.2 1.71% 2.0

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