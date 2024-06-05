元大銀瞄準海外旅遊商機 實體刷卡享最高5.2%回饋

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-06 14:55

儘管全球物價高漲，出國旅遊費用較疫情前大增，海外旅遊依舊熱潮不減，光 2024 年 1-2 月出國人數就超過 267 萬人次。為迎接暑假及下半年旅遊旺季來臨，元大銀行趁勢推出海外實體刷卡加碼活動，最高享有 5.2% 回饋，持元大信用卡並完成任務，就能免費啟動 1 次轉盤，每月挑戰加碼最高新台幣 3 萬元刷卡金。

元大銀行說明，活動期間為 2024/6/1-2024/12/31，持元大信用卡當月不限金額一般消費，完成以下指定任務：一、設定元大信用卡電子帳單及元大銀行臺幣帳戶自動扣繳信用卡費，響應環保愛地球，免手續費也不怕錯過繳費截止日。

二、綁定元大銀行 LINE 個人化服務，筆筆刷卡交易皆可收到通知，即時掌握消費狀況；三、當月新增一筆不限金額一般消費，每人每月可啟動轉盤乙次，轉出不限國家海外實體一般消費最高加碼 3% 刷卡金 (每月回饋上限 3 萬元)。

活動期間最高可轉 7 次，最高可享 5.2% 刷卡金 (含原卡片權益海外消費最高 2.2% 回饋)，此次回饋不限國家，無論是到歐洲暑假大採購、日韓賞楓或是美加紐澳過聖誕節，皆享元大銀行提供的海外消費加碼回饋。

為回饋元大卡友，除了不限國家「玩轉世界 海外實體一般消費最高加碼 3% 回饋」活動，更推出海外消費多重回饋等多項旅遊專屬優惠，包含日本 BicCamera 最高享 17% 折扣、日本 GU 服飾最高享 15% 折扣、日本完美行旅遊購物平台最高享 30% 折扣及指定旅行社等享有現折好康，讓出國旅遊更划算。