富邦人壽推首張捐血外溢保單 享保費折扣獲三大族群青睞

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-04 10:16

為鼓勵民眾做好自主健康管理，富邦人壽領先業界，推出全台首張捐血外溢保單「富邦人壽溢起樂血利率變動型終身壽險」，以健康管理保費折扣、捐血助人做公益、多元保障放大資產來回饋保戶，於台北富邦銀行通路買氣熱絡，尤其深受女性、中高齡族群，具有醫療背景且有定期做健檢的保戶青睞。

台灣老年人口加劇，如何維持良好的生活品質、不受疾病纏身的「健康老」，成為現代人最大的課題。根據內政部最新統計，國人平均壽命已達 79.84 歲，而同一年衛福部統計國人「健康平均餘命」為 72.43 歲，意即國人需要仰賴他人照顧臥床的「不健康生存年數」超過 7 年。

富邦人壽銀保暨多元通路處資深副總經理許純琪表示，聯合國 2030 年永續發展目標 (Sustainable Development Goals, SDGs) 第三項為「確保及促進各年齡層健康生活與福祉」，有鑒於台灣明年將步入超高齡社會，國人對退休及長期照護相關保障的依賴度持續提升，為協助保戶達成「樂齡健康老」的目標，富邦人壽推出鼓勵保戶自主健康管理的外溢保單，讓保險從事後理賠轉向事前預防，「溢起樂血」除了具備健康利己型的特性外，還能捐血救人做公益，外溢效果從生理到心理、從個人涵蓋到社會，自去年 7 月在台北富邦銀行銷售至今，廣受保戶好評。

從台北富邦銀行「溢起樂血」投保數據分析中有三個發現：第一、以性別來看，女性族群認知壽命比男性更長，擔心活太久卻不夠用，在風險趨避意識下，準備退休金與強化保障比男性更為積極。第二、以投保年齡來看，41~50 歲為主，61~70 歲次之，因受高齡化與少子化影響，養兒防老觀念式微，屆退族意識到退休規劃的重要需提前做足樂退準備，高齡族透過壽險保障放大資產規劃傳承，保障受益人的生活水平。

第三、以職業別來看，「溢起樂血」最能打動具有醫療背景且定期健康檢查的保戶，根據衛福部成人預防保健服務資料顯示，40 歲以上自述無三高、心臟病及腦中風等病史之民眾，在接受成人健康檢查後，新發現有血脂、血壓、血糖等任一項異常者達四分之一。可見定期健康檢查的重要，早期發現才能早期治療，而抽血正是健康檢查的重要檢驗項目。

這是一張 6 年繳的台幣利率變動型終身壽險，投保年齡 18 歲~ 74 歲，投保保額最低新台幣 5 萬元、最高 3000 萬元。舉例來說，50 歲的富女士投保「溢起樂血」保額 500 萬元，以轉帳繳費，繳費 6 年，年繳保險費約 487000 元 (假設首、續期以轉帳繳費，並符合高保額折扣條件，共可享 2% 保費折減，折減後之實繳年繳保險費為約 477260 元)。

另假設其依條款每年於指定期間內提供上述肝功能抽血檢驗數值的捐血、檢驗或健檢報告，且數值小於或等於標準值 (100U/L)，享次一年度續期保費 1% 折扣，保費折減後實繳年繳保險費約 472390 元，6 年總繳保險費約 2839210 元 (假設保單生效日為 113/05/13)。