營收速報 - 百和興業-KY(8404)5月營收6.01億元年增率高達51.55％
鉅亨網新聞中心 2024-06-05 17:15
今年1-5月累計營收為27.15億元，累計年增率39.43%。
最新價為20.05元，近5日股價上漲0.25%，相關其 他下跌-0.14%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+212 張
- 外資買賣超：+206 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+6 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|6.01億
|52%
|3%
|24/4
|5.82億
|70%
|-7%
|24/3
|6.27億
|42%
|134%
|24/2
|2.69億
|-41%
|-58%
|24/1
|6.38億
|104%
|48%
|23/12
|4.33億
|-3%
|-9%
百和興業-KY(8404-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為成衣、鞋類及運動用品之輔料黏扣帶、織帶(鞋帶)之產製及銷售。成衣、鞋類及運動用品之鬆緊帶、針織緹花網布等材料之產製及銷售。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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