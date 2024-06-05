中國加大力道刺激房市 多地銀行延長房貸寬限期

鉅亨網新聞中心 2024-06-05 11:04

中國持續加大刺激房市力道，多地銀行推出償還房貸新方式，給予買新房的顧客長達 2 年只還利息的寬限期，有些銀行如成都工商銀行近期就提供 3 年寬限期。

除成都外，北京、蘇州、廣州、杭州、東莞、清遠等城市均出現這種「先息後本」的房貸償還方式。

專家指出，「先息後本」條件下，幾乎相當於目前房貸償還金額的一半，這一方式其實就相當於在等額本息、等額本金這兩個還款方式基礎上，增加第三種還款方式：先息後本 + 等額本金或等額本息。先息後本最大好處是短期內減輕房貸負擔，但因為本金都放到後面還了，最終需要的利息還會變多。

以貸款 200 萬人民幣為例，還款期限 30 年，若按當前基準利率 3.95% 計算，正常的等額本息，還款總額 342 萬人民幣，每月還款 9500 人民幣。若前 2 年先息後本，前 2 年只還利息 15.8 萬人民幣，之後 28 年再按等額本息，共需還款 331 萬人民幣，每月還款 9851 人民幣。

銀行之所以祭出寬限期，也是考慮到目前確實有一些購屋者存在還款困難的情況，很多還不出的就給銀行去法拍。

不過，銀行拍賣也是個很麻煩的事，因流拍是常見的事，與其這樣不如幫房貸客戶減輕壓力，而且銀行也不吃虧。

嚴格意義上來說，一間房子就是買家和銀行一起買下來的，但銀行要的不是房子，而是賺取利息，房子賣不掉，銀行拿著也是個負擔。

此外，今年第一季銀行利差降至 1.54%，這代表存款更多但貸款減少，因此保住利差對銀行現在是很急迫的事，除暫停吸引新儲戶、加緊放貸外，還要防止壞帳。