拜登：川普是被定罪重罪犯 不適合擔任總統

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-05 08:36

美國總統拜登周一（3 日）表示，前總統川普是已被定罪的重罪犯，如果他再次當選總統，將給美國帶來更大威脅，這是迄今為止拜登對川普刑事訴訟做出的最尖銳攻擊。

自川普開始參與 2024 年美國總統大選以來，他面臨的四起刑事訴訟就是競選最大障礙。上周紐約法院陪審團判定，他在「封口費」一案中有罪，34 項重罪指控全部成立。法官定 7 月 11 日判刑。

川普成為美國第一位被判有罪的前總統，除了「封口費」案，他還在喬治亞州選舉干預案、佛州文件案、聯邦選舉干預案中面臨刑事指控。

自從他被定罪以來，一直對判決和法律程序感到不滿，並計劃上訴。川普上周日抨擊了拜登政府和民主黨，稱他們利用司法系統發動政治攻擊。

拜登周一在康乃狄克州格林威治籌款活動上說：「這在美國歷史上是第一次，一位被判有重罪的前總統，正在競選總統職位。」

拜登表示：「儘管這令人不安，但更具破壞性的是川普對美國司法體系的全面攻擊。」他說，川普和盟友僅僅因為不滿意審判結果，就說司法體系被操縱了，這種言論魯莽且危險。