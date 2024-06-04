盤後速報 - 昶昕(8438)下週(6月11日)除息0.9元，預估參考價41.3元
鉅亨網新聞中心 2024-06-04 17:05
昶昕(8438-TW)下週(6月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.9元。
以今日(6月4日)收盤價42.20元計算，預估參考價為41.3元，息值合計為0.9元，股息殖利率2.13%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
昶昕(8438-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為資源回收再生產品研發產製與銷售。特用化學品研發產製與銷售。其他綠色產品與設備之研發與銷售。近5日股價上漲16.29%，集中市場加權指數下跌1.22%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/11
|42.20
|0.9
|2.13%
|0.0
|2023/06/26
|26.85
|1.0
|3.72%
|0.0
|2022/06/09
|38.1
|2.0
|5.25%
|0.0
|2021/07/22
|42.15
|0.9
|2.14%
|0.0
|2020/07/27
|20.65
|0.2019
|0.98%
|0.0
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