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鉅亨速報

盤後速報 - 昶昕(8438)下週(6月11日)除息0.9元，預估參考價41.3元

鉅亨網新聞中心 2024-06-04 17:05

昶昕(8438-TW)下週(6月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.9元。

以今日(6月4日)收盤價42.20元計算，預估參考價為41.3元，息值合計為0.9元，股息殖利率2.13%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

昶昕(8438-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為資源回收再生產品研發產製與銷售。特用化學品研發產製與銷售。其他綠色產品與設備之研發與銷售。近5日股價上漲16.29%，集中市場加權指數下跌1.22%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/11 42.20 0.9 2.13% 0.0
2023/06/26 26.85 1.0 3.72% 0.0
2022/06/09 38.1 2.0 5.25% 0.0
2021/07/22 42.15 0.9 2.14% 0.0
2020/07/27 20.65 0.2019 0.98% 0.0

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