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鉅亨速報

盤後速報 - 昇陽半導體(8028)下週(6月11日)除息1.8元，預估參考價63.4元

鉅亨網新聞中心 2024-06-04 17:05

昇陽半導體(8028-TW)下週(6月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。

以今日(6月4日)收盤價65.20元計算，預估參考價為63.4元，息值合計為1.8元，股息殖利率2.76%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

昇陽半導體(8028-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為晶圓再生及晶圓薄化代工服務。近5日股價下跌3.18%，集中市場加權指數下跌1.22%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/11 65.20 1.8 2.76% 0.0
2023/06/08 61.7 1.8 2.92% 0.0
2022/07/21 67.7 0.8 1.18% 0.6
2021/09/02 56.4 0.6 1.06% 0.6
2020/06/24 59.1 2.0 3.38% 0.0

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