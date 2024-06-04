盤後速報 - 昇陽半導體(8028)下週(6月11日)除息1.8元，預估參考價63.4元
鉅亨網新聞中心 2024-06-04 17:05
昇陽半導體(8028-TW)下週(6月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。
以今日(6月4日)收盤價65.20元計算，預估參考價為63.4元，息值合計為1.8元，股息殖利率2.76%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
昇陽半導體(8028-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為晶圓再生及晶圓薄化代工服務。近5日股價下跌3.18%，集中市場加權指數下跌1.22%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/11
|65.20
|1.8
|2.76%
|0.0
|2023/06/08
|61.7
|1.8
|2.92%
|0.0
|2022/07/21
|67.7
|0.8
|1.18%
|0.6
|2021/09/02
|56.4
|0.6
|1.06%
|0.6
|2020/06/24
|59.1
|2.0
|3.38%
|0.0
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