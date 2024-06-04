輝達用業績證明人工智慧熱潮持續 股票分割1拆10有什麼潛藏風險?

鉅亨延報 2024-06-04 16:32

經濟部指出未來 50 年，台灣將憑藉 AI 晶片與伺服器相關產業持續引領潮流，那麼投資人該怎麼觀察 AI 概念股? 輝達 1 拆 10 的股票分割有什麼潛藏風險?

一、AI 晶片和伺服器 台灣再風光 50 年

經濟部長郭智輝於 5 月 30 日在媒體記者會中強調，過去 50 年依靠半導體產業造就出色的經濟成長率，要讓台灣再風光未來 50 年，則是 AI 晶片和伺服器，主因在於全球 AI 伺服器有 9 成在台生產，台灣掌握半導體和 AI 產業關鍵技術，可擴展生技醫療產業，也能觸及無人機、資安產業等領域。

同時郭智輝部長也指出，2025 年至 2028 年是 AI 爆發期，穩定的供電、合理電價及充足綠電，才能讓半導體和 AI 產業根留台灣。

其次輝達創辦人黃仁勳再度訪台，主要出席 6 月 4 日台北國際電腦展，一舉一動受到各界關注，先前輝達宣佈 1 拆 10 的股票分割，將在 6 月 7 日收市後完成，6 月 10 日起按照分割後的價格進行交易，儘管早在 2021 年 7 月就執行過股票分割，本次也只是再度執行將 1 股分成 10 股，同時為了確保總市值與股東權益不會改變，股價也會同步降低，但市場仍以正向訊號看好未來發展。

二、除息旺季 現金股利殖利率成關注焦點

兩則重要的訊息都顯示 AI 產業位處高速成長階段，我們在之前的專欄文章【哪些輝達 AI 概念股能夠維持多頭排列】曾經提到，如何觀察輝達 AI 概念股，例如技術面達成多頭排列作為篩選依據，有興趣的投資朋友可以點擊連結觀看。

除此之外，專欄文章【景氣燈號支撐基本面】也曾經提到，2024 年基本面出色，連續 3 個月份亮出綠燈，根據最新國發會發布 4 月景氣燈號，亮出代表轉向的黃紅燈，綜合分數達 35 分，是 2022 年 2 月以來新高，距離紅燈只剩 3 分的差距，景氣好轉的上行週期，有基本面支撐的台北股市相信仍有出色的表現。

我們延續除息旺季市場焦點，繼續幫大家更新 6 月 14 日之前要除息且現金殖利率出色的個股，利用 XQ 全球贏家篩選相關條件以及備註如下。

條件:

1. 除息日期在 2024 年 06 月 14 日之前

2. 現金股利殖利率大於 3.5%

備註:

1. 個股以除息日期由近至遠排序

我們的專欄一直以來都是提供量化數據，客觀評論市場動態發展，同時提醒不能忽略風險，輝達執行股票分割的好處是帶來更多資金挹注，但相對地交易者眾多也容易導致被市場情緒左右，例如業績成長增速放緩，無法符合市場高門檻的高度期待，股價容易回頭修正，所以自 6 月份完成分割之後，時間逐步接近 8 月份美股財報季，投資朋友就要特別留意。