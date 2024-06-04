拜登允許烏克蘭使用美製武器攻擊俄羅斯領土 俄方警告美國別犯嚴重錯誤

鉅亨網新聞中心 2024-06-04 15:00

針對美國總統拜登允許烏克蘭使用美製武器攻擊俄羅斯領土一事，俄國外交部副部長里亞布科夫警告美國不要犯下嚴重錯誤，此舉可能會帶來致命後果。

據俄羅斯《衛星通訊社》報導，里亞布科夫周一（3 日）說：「我方要警告美方人士，誤判可能會帶來致命後果。由於一些未知原因，美國低估了自身可能遭受挫敗的嚴重性。」

里亞布科夫特別指出，總統普丁對此事「發出了具有重要意義的警告，需要以最嚴肅的態度對待」，並呼籲美方認真研究普丁的講話內容。

針對西方國家有關允許烏克蘭打擊俄國境內目標的言論，俄方認為這種做法魯莽輕率，是在挑起西方國家與莫斯科直接軍事對抗。

兩名美國官員透露，拜登已允許烏克蘭使用美國製造的武器襲擊俄羅斯境內目標，但烏軍只能攻擊靠近烏國第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）邊境的目標。

美媒《CNN》上周四披露，一名美國官員表示，拜登最近指示團隊應確保烏克蘭在哈爾科夫州能使用美國供應的武器，讓烏軍能夠反擊。

該官員表示，美方限制烏軍只能在哈爾科夫周邊地區使用美國武器，烏方沒有請求超出此範圍的許可。該官員說，預料美方不會擴大允許區域。