黃仁勳演講打開AI遠景，關鍵零組件輪番噴出，桓達之後還有這一檔AI+機器人

鉅亨網新聞中心 2024-06-03 20:00

6/2 黃仁勳演講撼動 3.6 萬人，科技業大咖幾乎全數到齊，除 15 大巨頭外，數發部長黃彥男、經濟部長郭智輝也都到場，全場除了滿滿的愛台灣之外，還為 AI 的遠景作了深刻的闡述，從軟體到硬體、從機器人到數為孿生，到底對台灣產業有哪些影響呢?

大華國際投顧阮蕙慈分析師表示，這場演講對 AI 的應用，打開了資本市場的想像，黃仁勳談到了 CUDA、coreDiff、EARTH2，表示 AI 已經進入了良性循環、運算成本下降進入新電腦時代，例如 AI 比傳統快 1000 倍，但能源效率高 3000 倍，EARTH2 用人工智慧物理模擬加上觀測數據，可隨時且連續預測，卻不用太多電力。

如同發電機之於電子，AI 是產生智慧的系統，這是全新的工業革命，而 IT 不只是儲存和處理資訊的工具，會變成為每個產業產生智慧的工廠，且可複製可擴展是無比價值。

阮蕙慈分析師提到，這場演講打開資本市場的想像，多次提到 CUDA、Nims、數位孿生、數位人、智慧工廠及機器人，今天廣運 (6125-TW) 開盤直接跳空漲停，6/5 開始有超過 30 場演講，包括廣運、所羅門 (2359-TW)、宇見智能的主題是透過 AI 機器人、3D 模擬的智慧倉儲，還有廣明 (6188-TW) 旗下的達明機器人，主題則是結合數位孿生與 AI 視覺，台股中所羅門、達明都算最早跟 NV 合作，機器人純度也高，還有盟立不只諧波減速器技術領先，人形機器人也進度領先。

AI 帶動的大商機自然會有很多飆股，像是之前點名的桓達 (4549-TW)，這是水冷的流量檢測，全球只有少數幾家，台灣則是獨家，該流量檢測預計每層要用 4 個、每個機櫃要 72-85 個，單價不低只有少數廠商，該公司在傳感器是 45 年的專家，水冷造價昂貴非用不可，這是台灣的隱形冠軍。

阮蕙慈分析師強調，還有另一檔 4XXX，具機器人和水冷雙題材，機器人跟人形機器人大廠波士頓動力合作，水冷則切入 CDU、冷板及機構件、冷卻液迴路等，接到大廠水冷高速接頭將開始出貨，今年上看 8 元股價僅 70 出頭，就水冷普遍 30 倍以上來看，股價還很大空間。

採訪來源: 大華國際投顧 阮蕙慈分析師

黃家禮炮 AI 能飛多遠

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