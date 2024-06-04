寶馬扛不住了？在中國展開5折「腰斬式」大促銷

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-04 09:38

「寶馬 i3 現在優惠後裸車是（人民幣，下同）17 萬多，來 4S 店還可以進一步商談價格……」

據新浪科技周二（4 日）報導，北京寶馬 4S 店官方指導價 35.39 萬元起的 i3 車型，如今已展開 5 折促銷，價格直接「腰斬」。一位銷售人員表示，i3 優惠後裸車是 17 萬多，來店的話還能聊。

大降價的不只 i3，今年 1 月剛剛上市的全新寶馬 i5，經銷商也給出了 6 萬元不等的報價優惠。

寶馬中國官網的數據顯示，現款 i3 官方售價依舊為 35.39 萬元起，但在汽車之家等網站上，這款車型的經銷商報價確實大幅下降。

汽車之家的數據顯示，寶馬 i3 廠商指導價為 35.39 萬～41.39 萬元，北京經銷商的報價則為 20.98 萬～25 萬元，相當於打了 6 折，經銷商對 2023 款 eDrive 40 L 曜夜運動套裝的報價優惠更達到 16.41 萬元。

日前寶馬官方還宣布推出換新補貼活動，在國家 1 萬元以舊換新補貼基礎上，寶馬和 MINI 車主購買寶馬純電動車型，最多可額外享受 1.8 萬元保險和購置稅補貼，或者零首付零利率金融方案，二選一。非寶馬和 MINI 車主購買寶馬純電動車型，最多可享受 6,000 元保險補貼。

近日一位自稱是汽車銷售的汽車博主爆料，稱寶馬 i3 35L 價格降瘋了，「標價 35,3900，優惠完 189,567 元裸車，交強險，不用商業保險」。

車 fans 創始人孫少軍也說：「最近寶馬 i3 的價格確實太崩了，想買的可以再等等。」

大降價的背後，是寶馬中國在國產新能源車衝擊下面臨的困境。

寶馬集團發布的今年第 1 季財報顯示，營收年降 0.6%，淨利潤銳減 19.4%。中國市場銷量下滑 3.8%。值得注意的是，中國是寶馬唯一銷量下降的全球主要單一市場。