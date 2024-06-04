研調：2028年Micro LED產值上看5.8億美元 聚焦兩大領域

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-04 11:18

根據 TrendForce 研究顯示，預估 2028 年 Micro LED 產值有望上看 5.8 億美元，2023 至 2028 年複合成長率 (CAGR) 為 84%。TrendForce 認為，未來 Micro LED 產業將聚焦頭戴裝置與車用顯示領域。

TrendForce 說明，AR 眼鏡所使用的光機必須具備高亮度、小體積的特性，目前 Micro LED 光機體積已經邁入小於 0.2cc 的時代，在需要有高亮度提升全天候全場景識別清晰度上，Micro LED 已經將亮度基礎朝 35 萬 nits(尼特) 以上邁進。近年 AI 協助工具發展快速，TrendForce 認為，未來 1 至 2 年搭載 Micro LED 作為顯示技術 AR 眼鏡的需求預計將逐步浮現。

車用顯示部分，考慮駕駛需求，運用具備高亮度、高對比、廣色域、反應速度快等特點的 Micro LED 技術，融入異型、曲面、可撓式、觸覺回饋等智慧座艙一體化車用顯示器解決方案，可以提升駕駛的使用體驗。使得 Micro LED 在車用場景的應用不斷拓展，如未來可作為擴增實境與全景抬頭顯示器 (AR-HUD 與 P-HUD)，或是搭配透明顯示技術在車窗作為創新顯示。

不過 TrendForce 也點出 Micro LED 產業面臨的挑戰，包含成本居高不下、技術工藝限制等，這也是蘋果 (AAPL-US) 取消 Micro LED 版本的 Apple Watch 的原因，因此持續優化生產環節是 Micro LED 產業的發展關鍵。

TrendForce 進一步指出，檢測及修復是製程中提高良率進而影響成本的關鍵， 因此 Micro LED 的電性檢測目前正在自原技術基礎持續升級。

不過 TrendForce 也提到，Apple Watch 的取消，促使晶片供應商 ams OSRAM 考慮馬來西亞 8 吋廠的出售事宜。若出售物件為目前 Micro LED 顯示器供應鏈中的廠商，對於整個產業的技術發展與優化成本結構將有正面效益。