〈能源盤後〉OPEC+計劃今年稍晚逐步取消自願減產 原油下挫至4個月低點

鉅亨網編譯許家華 2024-06-04 06:25

國際油價周一 (3 日) 大幅下跌，創下 2 月以來的最低收盤價，係因石油輸出國組織及其盟國 (即 OPEC+) 雖然決定將減產期限延長至 2025 年，但卻將在今年稍晚就開始停止部分額外自願減產的舉措。

能源商品價格

7 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 2.77 美元或 3.6%，收每桶 74.22 美元，創最近月 WTI 原油期貨自 1 月 8 日以來最大單日跌幅、2 月 7 日以來最低收盤價。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 2.75 美元或 3.4%，收每桶 78.36 美元，創 2 月 5 日以降最低收盤價。

7 月交割的汽油期貨價格大跌 3.4%，收每加侖 2.34 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格下跌 3.7% ，收每加侖 2.30 美元。

7 月交割的天然氣價格上漲 6.5%，收每百萬 Btu 2.76 美元。

市場驅動力

Third Bridge 全球產業分析師主管 Peter McNally 表示，OPEC + 會議「為市場制定了明確的路線圖，並澄清了該組織的生產策略」。

「然而，世界需要 OPEC 提供更多石油的日子已經過了近兩年，OPEC 可能需要再等一段時間才能將石油重新投入市場。」他說。

OPEC + 表示，包括沙烏地阿拉伯在內的八個國家將延長原定於 6 月底到期的一系列自願減產協議，總計約 220 萬桶 / 日。

減產將持續到 9 月，但接著每個月都會縮減一些減產規模，但在市場條件許可下，此逐步縮減速度可能隨時放緩或逆轉。

McNally 表示：「這近期計畫可能會支撐石油基本面。」由於需求超過供應，全球石油庫存可能會在整個夏季下降。

然而，「除非需求出現實質的意外上升，否則取消先前商定今年 9 月後的減產可能還為時過早。」他補充， Third Bridge 對今年需求成長的前景不如 OPEC 強勁。

OPEC + 也將原定於年底到期的產量限制措施延長至 2025 年。但此回會議的焦點是自願減產措施，分析師原本預期該措施會至少延續到第三季。

加拿大皇家銀行資本 (RBC Capital) 全球大宗商品策略主管 Helima Croft 表示：「雖然市場空頭將抓住任何恢復產量的訊號，但我們認為重要的是，OPEC 會在夏季末審視數據後才執行撤回部分減產的舉措。」

Croft 指出，沙烏地阿拉伯在自願減產中佔比最大，因此使該國有「單一決策者動力」。