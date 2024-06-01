〈能源盤後〉市場擔憂汽油需求前景 靜候周日OPEC+會議 原油創今年最大單月跌幅

鉅亨網編譯許家華 2024-06-01 06:00

國際油價周五 (31 日) 收低，令 5 月創今年迄今最大單月跌幅，係因交易商對汽油需求感到擔憂，並等待石油輸出國組織及其盟友 (即 OPEC+) 周末就減產做出決定。

在周日召開會議之前，新聞報導稱沙烏地阿拉伯已將一些 OPEC + 成員國部長召集到利雅德。《金融時報》報導，OPEC + 發言人表示，周日的會議仍會以線上方式舉行，這增加了一些部長與沙烏地阿拉伯能源部長 Abdulaziz bin Salman 面對面一同出席的可能性。

能源商品價格

7 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 92 美分或 1.2%，收每桶 76.99 美元。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 24 美分或 0.3%，收每桶 81.62 美元。

6 月交割的汽油期貨價格上升 0.9%，收每加侖 2.426 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.2% ，收每加侖 2.364 美元。

7 月交割的天然氣價格上漲 0.6%，收每百萬 Btu 2.587 美元。

WTI 本 (5) 月下跌 6%、Brent 下跌 7.1%，雙雙創下今年迄今最大單月跌幅。汽油期貨價格 5 月暴跌 10% 以上，其中本周下跌 2.3%。

市場驅動力

分析師表示，儘管夏日駕駛季（即陣亡將士紀念日和勞動節之間）已經開始，但汽油價格持續疲軟，拖累了原油價格。

能源資訊局 (EIA) 周四公布，因煉油廠開工量增加，上周汽油庫存意外增加。

《路透社》周四報導，OPEC+ 成員國正考慮將部分減產措施期限延長至 2025 年底。OPEC + 先前同意每日總計減產 366 萬桶至今年年底，並同意自願減產 220 萬桶 / 日至 6 月底到期。

新聞報導稱，目前 OPEC + 正討論可能將 366 萬桶 / 日的減產措施部分或全部延續至 2025 年，並​​將部分或全部自願減產的 220 萬桶 / 日延續至今年第三或第四季。

CIBC Private Wealth US 高級能源交易員 Rebecca Babin 表示，「市場在很大程度上已在價格上反映減產期限展延 3 個月的影響，倘若展延期限沒那麼長，就會出現負面反應。」